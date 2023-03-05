Слуцкий и Казанский будут вести программу «На футболе» на Первом канале

Что-то пошло не так? Должны были в 23: 30 начать, а сейчас 23: 50, но ни Казанского, ни Лёни не видать)))
Сегодня на Первый канал возвращается программа «На футболе». Ее ведущим будет Денис Казанский.
Также вести передачу будет Леонид Слуцкий, который в компании с Казанским будет обозревать каждый тур РПЛ.
- В 2000-2004 годах программу «На футболе» вел Виктор Гусев.
- Казанский на Первом канале с 2021 года.
- Ранее он работал на «Матч ТВ».
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