Слуцкий и Казанский будут вести программу «На футболе» на Первом канале

Сегодня на Первый канал возвращается программа «На футболе». Ее ведущим будет Денис Казанский.

Также вести передачу будет Леонид Слуцкий, который в компании с Казанским будет обозревать каждый тур РПЛ.

В 2000-2004 годах программу «На футболе» вел Виктор Гусев.

Казанский на Первом канале с 2021 года.

Ранее он работал на «Матч ТВ».

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