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    Какой вы футболист?

    Слуцкий и Казанский будут вести программу «На футболе» на Первом канале

    Сегодня на Первый канал возвращается программа «На футболе». Ее ведущим будет Денис Казанский.

    Также вести передачу будет Леонид Слуцкий, который в компании с Казанским будет обозревать каждый тур РПЛ.

    • В 2000-2004 годах программу «На футболе» вел Виктор Гусев.
    • Казанский на Первом канале с 2021 года.
    • Ранее он работал на «Матч ТВ».

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    Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной

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    05.03.2023 18:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1450

      GreyDM 5 марта, 23:51

      Что-то пошло не так? Должны были в 23: 30 начать, а сейчас 23: 50, но ни Казанского, ни Лёни не видать)))

      0
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 21:41

      Послушаем Леню, очень грамотный футбольный тренер, думаю он все разложит по полочкам для нас простых смертных

      0
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 5 марта, 18:24

      Интересно, кто купил время на первом, что бы начать отодвигать спортивные газпрем медиа.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > ivany4 5 марта, 19:30

      Слупский кто? Еврей. Кто Гинер и Абрамович? Аналогично. Вот они его и тянут.

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      Рейтинг: +2935

      Play > ivany4 5 марта, 21:18

      Так там программа на 25 минут с 23:30 до 23:55, и вангую из них 15 минут рекламы.

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 > Play 5 марта, 21:37

      Привет.
      Лиха беда начало. Само появление "альтернативного" мнения может дать толчок к большим переменам. По высказываниям различных мнений из многих клубов либо сильно урезают их высказывания, либо они появляются спустя 3-5 дня. Особенно это касается всевозможных интервью после различных заседаний в РФС.

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