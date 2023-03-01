Первый канал выпустил анонс передачи «На футболе». В нем Слуцкий вылил стакан воды на Казанского

Блин почему именно Казанский...
Помню он Несколько лет назад, Тихонова стравливал..специально подогревал...
После этого не уважаю его...
Первый канал запускает передачу «На футболе». Ее ведущим будет Денис Казанский.
В видеоанонсе программы поучаствовали Леонид Слуцкий и Сергей Карасев.
Премьера состоится 5 марта, в воскресенье.
- В 2000-2004 годах программу «На футболе» вел Виктор Гусев.
- Казанский на Первом канале с 2021 года.
- Ранее он работал на «Матч ТВ».
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