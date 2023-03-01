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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Первый канал выпустил анонс передачи «На футболе». В нем Слуцкий вылил стакан воды на Казанского

    Первый канал запускает передачу «На футболе». Ее ведущим будет Денис Казанский.

    В видеоанонсе программы поучаствовали Леонид Слуцкий и Сергей Карасев.

    Премьера состоится 5 марта, в воскресенье.

    • В 2000-2004 годах программу «На футболе» вел Виктор Гусев.
    • Казанский на Первом канале с 2021 года.
    • Ранее он работал на «Матч ТВ».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2023 09:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 1 марта, 12:12

      Блин почему именно Казанский...
      Помню он Несколько лет назад, Тихонова стравливал..специально подогревал...
      После этого не уважаю его...

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