Акинфеев и Джикия оплатили ремонт в доме сирот, чья мама попала под поезд. В противном случае их отдали бы в детдом

Футболисты ЦСКА и «Спартака» Игорь Акинфеев и Георгий Джикия взяли под опеку семью из четырех сирот. Их мама попала под поезд.

«Примерно неделю назад я делал пост о помощи Игоря Акинфеева и Георгия Джикии для четверых детей, которые остались сиротами в городе Луховицы. На средства футболистов в доме бабушки уже идет ремонт. Делается это для того, чтобы органы опеки отпустили детей жить с бабушкой, а не отправили их в детский дом. Прикрепляю фото для тех, кому нужны доказательства.

P.S. Пока писал этот пост, пришла новость, что детей все-таки вернули бабушке и они будут жить с ней! Ура! Джикия и Акинфеев – красавчики, а у меня слезы на глазах», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

Акинфеев и Джикия вместе играли за сборную России.

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