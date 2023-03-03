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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Акинфеев и Джикия оплатили ремонт в доме сирот, чья мама попала под поезд. В противном случае их отдали бы в детдом

    Футболисты ЦСКА и «Спартака» Игорь Акинфеев и Георгий Джикия взяли под опеку семью из четырех сирот. Их мама попала под поезд.

    «Примерно неделю назад я делал пост о помощи Игоря Акинфеева и Георгия Джикии для четверых детей, которые остались сиротами в городе Луховицы. На средства футболистов в доме бабушки уже идет ремонт. Делается это для того, чтобы органы опеки отпустили детей жить с бабушкой, а не отправили их в детский дом. Прикрепляю фото для тех, кому нужны доказательства.

    P.S. Пока писал этот пост, пришла новость, что детей все-таки вернули бабушке и они будут жить с ней! Ура! Джикия и Акинфеев – красавчики, а у меня слезы на глазах», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • Акинфеев и Джикия вместе играли за сборную России.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    03.03.2023 20:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3575

      CSKA57 11 марта, 19:27

      Молодцы, ребята!

      0
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      Рейтинг: +2231

      river31 5 марта, 10:42

      Респект и уважуха!!!!! Не важно в какой команде ты играешь, в любой ситуации главное оставаться нормальным человеком. Спасибо мужики, здоровья вам и вашим подопечным.

      2
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 4 марта, 14:41

      Респектище!!!!! а где же миллиардеры из Зенита?!!

      3
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      Рейтинг: +2165

      Dr.Metal 4 марта, 08:10

      Огромное спасибо, парням! Настоящие мужчины! Настоящие капитаны! А детям хочу пожелать, чтобы их судьба сложилась успешно, помимо воспитания бабушки, нужно и самим голову на плечах держать достойно. Ну а бабушке здоровья!

      3
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 3 марта, 23:36

      Пофуй на клубные пристрастия, молодцы парни! Спасибо таким людям!

      8
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 3 марта, 22:24

      приятная забота а где государство

      1
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > alefreddy 4 марта, 08:26

      В детдоме...

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      Рейтинг: -162

      diamondfan 3 марта, 21:43

      Дебилы!

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > diamondfan 4 марта, 08:27

      Молодец, хоть подписался фамилией своего отца

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      Рейтинг: +1443

      moskowcity-petrv 3 марта, 21:34

      Опека видимо нужна только для того, чтобы сдать быстрее детей в детский дом и снять с себя ответственность.это не опекатели а сдаватели!а помочь самим не судьба?а если не Джикия с Акинфеевым, жизнь детей продолжилась бы в дет доме.забота о детях и пенсионерах у нас «великолепная»

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 3 марта, 21:09

      Браво! достойный поступок

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