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  • Акинфеев и Джикия оплатили ремонт в доме сирот, чья мама попала под поезд. В противном случае их отдали бы в детдом

Акинфеев и Джикия оплатили ремонт в доме сирот, чья мама попала под поезд. В противном случае их отдали бы в детдом

3 марта 2023, 20:40
11

Футболисты ЦСКА и «Спартака» Игорь Акинфеев и Георгий Джикия взяли под опеку семью из четырех сирот. Их мама попала под поезд.

«Примерно неделю назад я делал пост о помощи Игоря Акинфеева и Георгия Джикии для четверых детей, которые остались сиротами в городе Луховицы. На средства футболистов в доме бабушки уже идет ремонт. Делается это для того, чтобы органы опеки отпустили детей жить с бабушкой, а не отправили их в детский дом. Прикрепляю фото для тех, кому нужны доказательства.

P.S. Пока писал этот пост, пришла новость, что детей все-таки вернули бабушке и они будут жить с ней! Ура! Джикия и Акинфеев – красавчики, а у меня слезы на глазах», – написал обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

  • Акинфеев и Джикия вместе играли за сборную России.

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь Джикия Георгий
Комментарии (11)
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jek718875
1677866966
Браво! достойный поступок
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moskowcity-petrv
1677868454
Опека видимо нужна только для того, чтобы сдать быстрее детей в детский дом и снять с себя ответственность.это не опекатели а сдаватели!а помочь самим не судьба?а если не Джикия с Акинфеевым, жизнь детей продолжилась бы в дет доме.забота о детях и пенсионерах у нас «великолепная»
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diamondfan
1677868998
Дебилы!
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alefreddy
1677871499
приятная забота а где государство
Ответить
lordmrv
1677875798
Пофуй на клубные пристрастия, молодцы парни! Спасибо таким людям!
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Dr.Metal
1677906601
Огромное спасибо, парням! Настоящие мужчины! Настоящие капитаны! А детям хочу пожелать, чтобы их судьба сложилась успешно, помимо воспитания бабушки, нужно и самим голову на плечах держать достойно. Ну а бабушке здоровья!
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Красногвардейчик
1677930088
Респектище!!!!! а где же миллиардеры из Зенита?!!
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river31
1678002130
Респект и уважуха!!!!! Не важно в какой команде ты играешь, в любой ситуации главное оставаться нормальным человеком. Спасибо мужики, здоровья вам и вашим подопечным.
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CSKA57
1678552057
Молодцы, ребята!
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