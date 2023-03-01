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  • Кобелев обвинил Карпина в том, что он «пудрит мозги» болельщикам

Кобелев обвинил Карпина в том, что он «пудрит мозги» болельщикам

1 марта 2023, 09:13
8

Бывший главный тренер «Динамо», «Крыльев Советов» Андрей Кобелев поставил под сомнение справедливость выбора состава для сборной России. Ее тренирует Валерий Карпин.

— А в каком виде, по-вашему, должна в нынешних условиях существовать сборная России?

— Не хотелось бы обсуждать действия Карпина, но сейчас надо определиться: либо только молодые, либо только лучшие.

С моей точки зрения, сборная — это лакмусовая бумажка. Независимо от того, отстранили нас или нет, вызываться должны лучшие на данный момент. Не на перспективу, не те, кого тренерский штаб хочет видеть, а лучшие! Какая разница, играем мы или нет? А завтра начнем играть — тогда что? Молодежь, идите домой, нам теперь старики нужны — так что ли? Ну, дураков из нас не делайте! Вся эта история с сегодняшней сборной России — это пародия на наш футбол.

У нас в сборную вызываются футболисты, которые даже не всегда играют в стартовом составе своих клубов. Когда такое было?! Я больше всех голевых передач делал в чемпионате, а меня все равно не вызывали, потому что другие были. Сегодня же бывает, что человек через раз играет, а его в сборную. Это похоже на бразильскую ситуацию — там игрока приглашают в команду на один матч, а потом втюхивают в Европу как футболиста сборной Бразилии.

— То есть агентские игры?

— Ну а чьи? Не надо пудрить нам мозги! Их можно запудрить простым любителям футбола, но люди, которые в футболе по 40-50 лет, все понимают.

Мы все время говорим, что у нас бан, но надо же его использовать! Надо придумать конкретную программу. Например, пока у нас бан, привлекать ребят с 18 до 20, а игроки, которым под 30 — извините.

Мы так радовались, когда получили право на проведение чемпионата мира. Говорили: «У нас восемь лет, сейчас мы поднимем футбол, сейчас это, сейчас то»… И что? Появилось несколько стадионов и аэропортов, а сам футбол? Сам футбол оказался никому не нужен.

Вот и здесь у нас бан, а мы не поймем, куда нам двигаться. То одно, то другое, то третье. РФС должен выработать конкретную программу и донести ее до всех. А так мы все время рассуждаем непонятно о чем. Непонятно, идем мы в Азию или не идем, молодых надо использовать в сборной или ветеранов? Есть руководители, которые должны внести ясность.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Кобелев Андрей Карпин Валерий
Комментарии (8)
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JTherry
1677654699
"Есть руководители, которые должны внести ясность..." ...у руководителей, кроме растерянности и витания в облаках в подсчетах выгод и убытков, нет ясности по выходу из создавшейся ситуации в футболе... Карпин - с большим раздутым эго, тренер уровня команды из провинции, а ему целую сборную доверили...(( он теперь не видит и не слышит никого, сплошные "ну, и..?" да и помощники его в сборной вызывают удивление - Писарев и Онопко никого не тренировавшие самостоятельно, разве что Химки, из которых с позором выставили за дверь Писарева...
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nemolod
1677655026
А скажи мне пан атаман Грицко есть ли у тебя какая-нибудь программа? (Свадьба в Малиновке) - Вот так сейчас в российском футболе - вместо игр летом игры зимой вместо крытых стадионов (как нам обещали перед ЧМ-2018) продуваемые сооружения,отчего и приходит народ не столько смотреть футбол,сколько себя показать перед каждым матчем машины с Омоном как будто очередная операция по освобождению заложников ! А в сборную сейчас бери хоть лучших,хоть дебютантов,хоть ветеранов -разницы никакой,так как официальных матчей нет и мотиваций нет!
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моэм
1677655656
Кобелева понять можно , столько времени не у дел .....и почему бы ему не попиариться на тренере сборной ?
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eugen-han
1677655887
Что-то в этом есть, т.е. доля полуправды. Про агентские игры понятно, но получаетмя, что Карпин разрушает эти самые пресловутые спекуляции, так как раньше вызывали одних и тех же без каких-либо об'яснений, а потом глядишь игрок сборной на трансферном рынке в разы стоит дороже, чем молодой и опять же перспективный футболист. Карпин в нынешних условиях делает всё правильно и по делу, а Кобелев далеко не прав с своей необоснованной критикой.
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Sky Spartak
1677662629
Правильно всё Карп делает... Если видит потенциал игрока...то когда есть возможность посмотреть на него, берёт.. Когда на него ещё смотреть как не сейчас без игр.. зато есть видение игроков изнутри... Официальные матчи начнуться будет брать лучших на сегодняшний день...с учётом того кого смотрел. Берут одних и тех же...плохо.. зажрались Берут разных....плохо зачем .. Просто смешно ))) Кстати зря Кобелева никто не берёт в команду... Хорошее Динамо в своё время сделал.
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crf575757
1677678918
Вот нашли специалиста КОБЕЛЕВА !! Да он всё равно.что МОСТОВОЙ, только болтать впустую может. Его мнение никого не интересует, очередной футбольный лузер!
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zarsm
1677679265
Кобель залаял
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