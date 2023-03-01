Кобелев обвинил Карпина в том, что он «пудрит мозги» болельщикам

Бывший главный тренер «Динамо», «Крыльев Советов» Андрей Кобелев поставил под сомнение справедливость выбора состава для сборной России. Ее тренирует Валерий Карпин.

— А в каком виде, по-вашему, должна в нынешних условиях существовать сборная России?

— Не хотелось бы обсуждать действия Карпина, но сейчас надо определиться: либо только молодые, либо только лучшие.

С моей точки зрения, сборная — это лакмусовая бумажка. Независимо от того, отстранили нас или нет, вызываться должны лучшие на данный момент. Не на перспективу, не те, кого тренерский штаб хочет видеть, а лучшие! Какая разница, играем мы или нет? А завтра начнем играть — тогда что? Молодежь, идите домой, нам теперь старики нужны — так что ли? Ну, дураков из нас не делайте! Вся эта история с сегодняшней сборной России — это пародия на наш футбол.

У нас в сборную вызываются футболисты, которые даже не всегда играют в стартовом составе своих клубов. Когда такое было?! Я больше всех голевых передач делал в чемпионате, а меня все равно не вызывали, потому что другие были. Сегодня же бывает, что человек через раз играет, а его в сборную. Это похоже на бразильскую ситуацию — там игрока приглашают в команду на один матч, а потом втюхивают в Европу как футболиста сборной Бразилии.

— То есть агентские игры?

— Ну а чьи? Не надо пудрить нам мозги! Их можно запудрить простым любителям футбола, но люди, которые в футболе по 40-50 лет, все понимают.

Мы все время говорим, что у нас бан, но надо же его использовать! Надо придумать конкретную программу. Например, пока у нас бан, привлекать ребят с 18 до 20, а игроки, которым под 30 — извините.

Мы так радовались, когда получили право на проведение чемпионата мира. Говорили: «У нас восемь лет, сейчас мы поднимем футбол, сейчас это, сейчас то»… И что? Появилось несколько стадионов и аэропортов, а сам футбол? Сам футбол оказался никому не нужен.

Вот и здесь у нас бан, а мы не поймем, куда нам двигаться. То одно, то другое, то третье. РФС должен выработать конкретную программу и донести ее до всех. А так мы все время рассуждаем непонятно о чем. Непонятно, идем мы в Азию или не идем, молодых надо использовать в сборной или ветеранов? Есть руководители, которые должны внести ясность.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»