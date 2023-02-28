Антон Миранчук собирается в 2024 году уйти из «Локомотива» в качестве свободного агента

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал будущее игрока.

«У меня нет никаких сомнений по его будущему, и не важно, это будет «Локомотив» или нет.

Конечно, у него приоритет уехать в Европу. Время ещe есть, я думаю, всe так и будет.

Летом 2024 года он станет свободным агентом и всe будет хорошо. Наверное, отработает контракт и уедет.

Я думаю, мы предложение получим. Антон не потеряется. Я не знаю, что будет с «Локомотивом», но по будущему Антона у меня нет сомнений», – сказал агент.

Рыночная стоимость Миранчука – 5 миллионов евро.

Его брат Алексей выступает в Серии А за «Торино».

Хавбек «Локо» в этом сезоне забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»