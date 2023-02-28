Романцев: «У меня в «Спартаке» были орлы, которые приезжали в Тарасовку с похмелья»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал заявление Валерия Карпина про нападающего Веллитона.

– Вспоминая Веллитона в «Спартаке», Валерий Карпин заметил, что это был бомбардир от Бога, который «тренировался вполноги» – и все футболисты это видели. Но тренер все равно выпускал его на поле, потому что Веллитон забивал больше остальных. Прав ли тренер в такой ситуации?

– Прав на все сто процентов. Задача тренера – дать результат.

У меня тоже были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья. Тогда я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. А сыграешь хорошо – сам налью».

И такие играли – кровь из носа! Но от стакана потом отказывались. Извините, фамилий называть не буду – дело семейное.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.

В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.

Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»