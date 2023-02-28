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  • Романцев: «У меня в «Спартаке» были орлы, которые приезжали в Тарасовку с похмелья»

Романцев: «У меня в «Спартаке» были орлы, которые приезжали в Тарасовку с похмелья»

28 февраля 2023, 15:48
3

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал заявление Валерия Карпина про нападающего Веллитона.

– Вспоминая Веллитона в «Спартаке», Валерий Карпин заметил, что это был бомбардир от Бога, который «тренировался вполноги» – и все футболисты это видели. Но тренер все равно выпускал его на поле, потому что Веллитон забивал больше остальных. Прав ли тренер в такой ситуации?

– Прав на все сто процентов. Задача тренера – дать результат.

У меня тоже были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья. Тогда я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. А сыграешь хорошо – сам налью».

И такие играли – кровь из носа! Но от стакана потом отказывались. Извините, фамилий называть не буду – дело семейное.

  • Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год.
  • В активе бразильца 133 матча, 61 гол и 19 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (3)
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алдан2014
1677591278
Мостовой и Шалимов?? Они ж сами друг друга сдали..
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derrik2000
1677592693
"У меня тоже были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья." Это он о Васе Баранове сказал. )) Лет 10-12 назад кто-то из Васиных товарищей-"спартачей" его корреспонденту сдал. Правда, говорил об ЭТОМ с восхищением Васиным здоровьем.
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alefreddy
1677602449
главное результат а кто тренер ли игрок с похмелья по барабану
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