Хлусевич прокомментировал стычку между Промесом, Джикией и Бальде

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о стычке, которая случилась между Квинси Промесом, Кейта Бальде и Георгием Джикией во время матча с «Локомотивом».

«Стычка между Промесом, Джикией и Бальде? Это было несерьeзно. Вы же видели, что они улыбались и шутили. Ничего серьeзного не было. В раздевалке продолжения не было. Всe было прекрасно», — сказал Хлусевич.

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