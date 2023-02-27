Карпин и Джикия приняли участие в голосовании ФИФА. Они выбирали номинантов премии The Best

Сегодня станет известно, кто получит награды The Best от ФИФА по итогам 2022 года.

В голосовании участвовали тренеры и капитаны национальных сборных.

Пресс-служба сборной России сообщила, что Валерий Карпин и Георгий Джикия приняли участие в выборе номинантов.

Будут определены лучший футболист, вратарь и тренер года.

По информации Marca, награды заберут Лионель Месси, Эмилиано Мартинес и Лионель Скалони.

Церемония The Best состоится сегодня в Париже. Начало – в 23:00 мск.

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