Стало известно, кто получит премию The Best как лучший футболист года

Испанское издание Marca раскрыло имена победителей премии The Best от ФИФА.
Лучшим игроком года станет нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Он обошел в голосовании Карима Бензема («Реал») и своего одноклубника Килиана Мбаппе.
Приз лучшему вратарю-2022 получит голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Он опередил Тибо Куртуа («Реал») и Яссина Буну («Севилья»).
Тренером года станет Лионель Скалони, который привел сборную Аргентины к победе на ЧМ-2022. На награду помимо него претендовали Карло Анчелотти («Реал») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
- Вручение наград The Best от ФИФА состоится в Париже сегодня, 27 февраля.
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Источник: Marca