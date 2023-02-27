Награду лучшему игроку матча «Звезда» – «Пари НН» вручала девушка в одном топе. На улице было -5

Как и на всех февральских матчах Кубка России, после игры 1/4 финала (Путь регионов) между «Звездой» и «Пари НН» (0:2) награду лучшему футболисту встречи вручала девушка от генерального спонсора.

Вручение происходило рядом с полем петербургского стадиона «Кировец». Девушка была в одном топе, несмотря на то что во время матча температура воздуха в городе колебалась от -5 до -8 градусов.

Лучшим организаторы признали игрока нижегородцев Тимура Сулейманова, но он решил передать награду партнеру Никите Каккоеву. Он воспитанник петербургского футбола.

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