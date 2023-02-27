Кубок России. «Пари НН» выбил «Звезду» Комбарова (2:0) в дебютном матче Глушакова

«Пари НН» победил «Звезду» (2:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

На 57-й минуте на поле в составе нижегородцев появился Денис Глушаков. Он дебютировал за «Пари НН».

«Звезда», которую тренирует Дмитрий Комбаров, вылетела из турнира. «Пари НН» вышел в следующий раунд.

Россия. Кубок. 1/4 финала. Путь регионов

Звезда (Санкт-Петербург) – Пари НН – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Каккоев, 33; 0:2 – Корнюшин, 64.

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