Агент Вендела рассказал, может ли бразилец покинуть Россию из-за брошенного банана

Тьяго Рибейру, агент полузащитника «Зенита» Вендела, дал понять, что бразильский футболист не думает об уезде из России из-за ситуации с бананом.

В Вендела бросил банан болельщик во время матча Кубка России «Волга» – «Зенит».

Полиция уже вычислила человека. Его разыскивают.

Вендел отреагировал на брошенный в его сторону банан.

«Произошедший инцидент ничего не меняет. Я абсолютно уверен, что в России также недовольны этим инцидентом. Я читаю комментарии в социальных сетях и вижу, что большинство поддерживает Вендела», – сказал агент.

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