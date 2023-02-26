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  • Абаскаль, Джикия, Мележиков почтили память Старостина на Ваганьковском кладбище

Абаскаль, Джикия, Мележиков почтили память Старостина на Ваганьковском кладбище

26 февраля 2023, 16:18
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Руководство «Спартака» посетило сегодня Ваганьковское кладбище в Москве, чтобы почтить память основателя клуба Николая Старостина. Он родился 121 год назад.

«Генеральный директор Евгений Мележиков, главный тренер Гильермо Абаскаль с ассистентами, капитан нашей команды Георгий Джикия, президент спартаковской Академии Сергей Родионов, председатель комитета ветеранов Олег Романцев, а также другие сотрудники клуба и заслуженные спартаковцы возложили красные и белые розы и гвоздики к могиле Николая Петровича.

Воспоминаниями о работе под руководством Старостина поделился чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили.

Светлая память вам, Николай Петрович!» – написал «Спартак».

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Джикия Георгий Абаскаль Гильермо Мележиков Евгений
Комментарии (1)
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alefreddy
1677444021
Очень правильно отдали дань уважения
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