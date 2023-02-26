Абаскаль, Джикия, Мележиков почтили память Старостина на Ваганьковском кладбище

Руководство «Спартака» посетило сегодня Ваганьковское кладбище в Москве, чтобы почтить память основателя клуба Николая Старостина. Он родился 121 год назад.

«Генеральный директор Евгений Мележиков, главный тренер Гильермо Абаскаль с ассистентами, капитан нашей команды Георгий Джикия, президент спартаковской Академии Сергей Родионов, председатель комитета ветеранов Олег Романцев, а также другие сотрудники клуба и заслуженные спартаковцы возложили красные и белые розы и гвоздики к могиле Николая Петровича.

Воспоминаниями о работе под руководством Старостина поделился чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили.

Светлая память вам, Николай Петрович!» – написал «Спартак».

В прошлом году «Спартак» отметил 100-летие.

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