«У кого-то была связка бананов, он наелся и решил поделиться с Венделом». Быстров – об инциденте в Ульяновске

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на инцидент из кубкового матча «Волга» – «Зенит» (0:3). В игрока гостей Вендела бросили банан.

«Я был на стадионе, матч отличный, болельщики создали прекрасную атмосферу. Расизма и близко не видел. Если банан и мог кто‑то бросить, то это не значит, что он расист. Просто у него была связка бананов, он наелся и решил поделиться ими. Возможно, кто‑то попросил банан. Я бы санкции не применял за такое», – сказал Быстров.

Инцидент случился, когда Вендел покидал поле.

У Вендела в матче ассист.

Игрок в России с 2020 года.

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