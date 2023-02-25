Бышовец объяснил решение Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Экс-тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о том, что Малком и Клаудиньо официально стали гражданами РФ.

«Думаю, что их решение надо приветствовать. Оно связано с тем, что в «Зените» были созданы все условия для того, чтобы можно было чувствовать себя комфортно.

Это и обстановка в команде, и отношение к иностранцам. В целом у «Зенита» хороший опыт работы с аргентинцами, бразильцами.

Да и болельщики любят Малкома и Клаудиньо. Прежде всего благодаря их качеству игры, зрелищности матчей с их участием.

Есть тут и заинтересованность национальной команды – и, мне кажется, речь идет об усилении. Осталось только решить главные задачи, которые, к сожалению, решаются на политической арене.

Если раньше был слоган «спорт вне политики», то сейчас он изменился на «политика в спорте», – заявил Бышовец.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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