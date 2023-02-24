Экс-тренер «Шинника» будет возглавлять «Саутгемптон» до конца сезона

«Саутгемптон» утвердил на посту главного тренера Рубена Селлеса.
39-летний испанец будет возглавлять команду до конца сезона-2022/23.
Ранее Селлес исполнял обязанности главного тренера после увольнения Натана Джонса.
- «Саутгемптон» набрал 18 очков в 23 турах АПЛ.
- Команда идет на последнем месте в таблице Премьер-лиги.
- Селлес в 2010 году работал в «Шиннике». Он был помощником Александра Побегалова и Игоря Ледяхова.
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Источник: сайт «Саутгемптона»