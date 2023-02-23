Джикия высказался об отсутствии легионеров в старте «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал стартовый состав своей команды на первую игру 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».
- В основе спартаковцев не было ни одного легионера.
- Во 2-м тайме на поле вышли 4 иностранца.
- «Спартак» победил «Локо» – 1:0.
«Да, легионеров в стартовом составе не было. Тренерский штаб выбрал такой вариант.
Но тут нет подоплеки. У нас все готовы выходить на поле и побеждать», – заявил Джикия.
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Источник: «РБ Спорт»