Джикия высказался об отсутствии легионеров в старте «Спартака» на матч с «Локомотивом»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал стартовый состав своей команды на первую игру 1/4 финала Кубка России против «Локомотива».

В основе спартаковцев не было ни одного легионера.

Во 2-м тайме на поле вышли 4 иностранца.

«Спартак» победил «Локо» – 1:0.

«Да, легионеров в стартовом составе не было. Тренерский штаб выбрал такой вариант.

Но тут нет подоплеки. У нас все готовы выходить на поле и побеждать», – заявил Джикия.

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