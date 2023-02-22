Стало известно, сколько билетов продано на матч «Локомотив» – «Спартак»

На первой игре 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» ожидается более 14 тысяч зрителей.

«На данный момент реализовано 14 200 билетов», – сообщили в «Локомотиве».

Вместимость «РЖД Арены» – более 27 тысяч человек.

Матч в Черкизово начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Ответная игра – через неделю.

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