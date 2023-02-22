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    Стало известно, сколько билетов продано на матч «Локомотив» – «Спартак»

    На первой игре 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» ожидается более 14 тысяч зрителей.

    «На данный момент реализовано 14 200 билетов», – сообщили в «Локомотиве».

    • Вместимость «РЖД Арены» – более 27 тысяч человек.
    • Матч в Черкизово начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • Ответная игра – через неделю.

    Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: ТАСС

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    22.02.2023 12:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 22 февраля, 14:28

      Во всей Москве нашлось 14000 человек, у которых есть УШАНКИ, ТУЛУПЫ и ВАЛЕНКИ!..)))

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      ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 > Cleaner 22 февраля, 15:55

      Нет, это те у которых нет телевизора

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      Рейтинг: +2025

      jek718875 22 февраля, 13:01

      Хорошо, что время игры не совпадает со временем игры ЛЧ, Лейпциг-Ман.Сити, а то кто бы смотрел ЛЧ

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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > jek718875 22 февраля, 14:59

      Скорее наоборот, кто бы смотрел «Локомотив» – «Спартак».

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      Рейтинг: +2025

      jek718875 > ilichkadr 22 февраля, 15:53

      Коню понятно, это я с юмором

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