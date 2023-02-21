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    Ещенко назвал фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»: «Кто ещe может им быть? Тут всe очевидно»

    Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России.

    «Спартак» — фаворит в матче с «Локо». Кто ещe может им быть? Тут всe очевидно. Ждeм только победы завтра! «Локомотив» с новым тренером и множеством новичков?

    Это их проблемы, а не «Спартака». Они должны сами понять, в каком составе и как им выходить на кубковое дерби завтра», — сказал Ещенко.

    • «Локо» примет «Спартак» 22 февраля.
    • Ответный матч состоится 27 февраля.

    Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.02.2023 22:55
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