Ещенко назвал фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»: «Кто ещe может им быть? Тут всe очевидно»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России.

«Спартак» — фаворит в матче с «Локо». Кто ещe может им быть? Тут всe очевидно. Ждeм только победы завтра! «Локомотив» с новым тренером и множеством новичков?

Это их проблемы, а не «Спартака». Они должны сами понять, в каком составе и как им выходить на кубковое дерби завтра», — сказал Ещенко.

«Локо» примет «Спартак» 22 февраля.

Ответный матч состоится 27 февраля.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?