Ещенко назвал фаворита в дерби «Локомотив» – «Спартак»: «Кто ещe может им быть? Тут всe очевидно»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России.
«Спартак» — фаворит в матче с «Локо». Кто ещe может им быть? Тут всe очевидно. Ждeм только победы завтра! «Локомотив» с новым тренером и множеством новичков?
Это их проблемы, а не «Спартака». Они должны сами понять, в каком составе и как им выходить на кубковое дерби завтра», — сказал Ещенко.
- «Локо» примет «Спартак» 22 февраля.
- Ответный матч состоится 27 февраля.
Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?
Источник: «Чемпионат»