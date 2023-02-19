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  • Червиченко: «Вряд ли у Малкома и Клаудиньо были темнокожие русские бабушки»

Червиченко: «Вряд ли у Малкома и Клаудиньо были темнокожие русские бабушки»

19 февраля 2023, 23:06
3

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал желание игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить паспорта РФ.

«По-моему, Малком и Клаудиньо — олимпийские чемпионы в составе Бразилии. Для того, чтобы сменить футбольное гражданство, нужны веские основания. Я так понимаю, несмотря на то, что стали снимать фильмы про негров-викингов и мушкетеров, вряд ли у этих ребят были темнокожие русские бабушки.

Оба парня достаточно темнокожие и просто так сменить футбольное гражданство очень сложно. И потом, надо понимать, что, сыграв за сборную России, они никогда больше не сыграют за сборную Бразилии.

На всякий случай взвесьте перспективы российской сборной и бразильской. Думаю, это пурга, которая идет не в ту сторону. Это больше не для того, чтобы играть на нашу сборную, а чтобы получить более комфортные условия, как россиянам.

Получение российских паспортов и смена футбольного гражданства — две большие разницы. О чем можно будет рассуждать, когда они скажут, что они готовы выступать за сборную России и у нас под них изменят регламент? Потому что они уже заиграны за другую сборную.

Им для того, чтобы поменять футбольное гражданство, надо еще сильно постараться. Думаю, суть совершенно в другом», — сказал Червиченко.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • В будущем они смогут выступать за сборную России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Малком Клаудиньо Червиченко Андрей
Комментарии (3)
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portero
1676837932
Да вы батенька расист... Какая разница какого цвета кожа, то есть еслиб это был голубоглазый Паредес то гражданство давать можно???? Так для примера, больно сильно у него глаза выделялись....
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paracetamol
1676873405
BLM за них заступится. Да и ВВП поможет!
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