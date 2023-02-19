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    Червиченко: «Вряд ли у Малкома и Клаудиньо были темнокожие русские бабушки»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал желание игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить паспорта РФ.

    «По-моему, Малком и Клаудиньо — олимпийские чемпионы в составе Бразилии. Для того, чтобы сменить футбольное гражданство, нужны веские основания. Я так понимаю, несмотря на то, что стали снимать фильмы про негров-викингов и мушкетеров, вряд ли у этих ребят были темнокожие русские бабушки.

    Оба парня достаточно темнокожие и просто так сменить футбольное гражданство очень сложно. И потом, надо понимать, что, сыграв за сборную России, они никогда больше не сыграют за сборную Бразилии.

    На всякий случай взвесьте перспективы российской сборной и бразильской. Думаю, это пурга, которая идет не в ту сторону. Это больше не для того, чтобы играть на нашу сборную, а чтобы получить более комфортные условия, как россиянам.

    Получение российских паспортов и смена футбольного гражданства — две большие разницы. О чем можно будет рассуждать, когда они скажут, что они готовы выступать за сборную России и у нас под них изменят регламент? Потому что они уже заиграны за другую сборную.

    Им для того, чтобы поменять футбольное гражданство, надо еще сильно постараться. Думаю, суть совершенно в другом», — сказал Червиченко.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • В будущем они смогут выступать за сборную России.

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    Источник: Sport24

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    19.02.2023 23:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67215

      portero 1 час назад

      Да вы батенька расист...
      Какая разница какого цвета кожа, то есть еслиб это был голубоглазый Паредес то гражданство давать можно???? Так для примера, больно сильно у него глаза выделялись....

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      Рейтинг: +20625

      Persona_non_Grata > portero 43 минуты назад

      "Думаю, суть совершенно в другом" ... - и я практически никогда не поддерживал высказывания Червя ( именно так я к нему отношусь ), но вот здесь не могу не отметить определенную здравость рассуждений - в нынешних условиях нам нужны "такие примеры"... Ну типа гражданства Депардье - когда этот "патриот России" тупо банально уходил от налогов (((

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