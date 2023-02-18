«Интересно послушать мнение адептов». Зарема – о российском гражданстве для Малкома и Клаудиньо

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо весной станут гражданами РФ.

«Это логично, потому что у «Зенита» не хватает российских игроков. Поэтому надо освободить места для новых легионеров, натурализовав имеющихся.

Теперь интересно послушать мнение адептов, что будет больше шансов у российских игроков и молодежи.

А еще больше – мнение РФС и РПЛ по этому поводу», – сказала Зарема.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

В будущем они смогут выступать за сборную России.

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