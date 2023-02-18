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    «Интересно послушать мнение адептов». Зарема – о российском гражданстве для Малкома и Клаудиньо

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо весной станут гражданами РФ.

    «Это логично, потому что у «Зенита» не хватает российских игроков. Поэтому надо освободить места для новых легионеров, натурализовав имеющихся.

    Теперь интересно послушать мнение адептов, что будет больше шансов у российских игроков и молодежи.

    А еще больше – мнение РФС и РПЛ по этому поводу», – сказала Зарема.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • В будущем они смогут выступать за сборную России.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +7769

      BarStep 6 минут назад

      Санктпетербуржцы!
      Ну покажите наконец-то свой город этой диве!

      Уверен, знаю, влюбится в Питер,
      ровно так, как я в своё время!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3639

      Ziklop 39 минут назад

      тоже считаю, что только "великий спартак во главе с заремой" должен давать гражданство игрокам Спартака!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +559

      rattyboy 1 час назад

      Зарембу в президенты РПЛ !!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20597

      Persona_non_Grata > rattyboy 1 час назад

      Бери выше - думаю должность губернатора Санкт-Петербурга ей вполне подойдет, его жители просто души в ней не чают )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17101

      Barmaleushka > rattyboy 41 минуту назад

      Лучше в президенты Украины .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7769

      BarStep > Persona_non_Grata 36 минут назад

      Её удел возглавлять гарем..
      И это максимум, если правильно будет себя вести))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2737

      Эном айс 1 час назад

      "Жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказала свое мнение о потенциальном получении Квинси Промесом гражданства Российской Федерации.
      Промес может получить российское гражданство? Квинси давно уже свой!"

      Гражданка Кипра Салихова продолжает радеть за "историческую" родину..

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +17101

      Barmaleushka 1 час назад

      Личная пресс-секретарша федунихи уже тут как тут .

      5
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      ...
      Рейтинг: +1961

      шахта Заполярная > Barmaleushka 59 минут назад

      Но и ты не заставил себя долго ждать, на каждой ветке Спартака гадишь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17101

      Barmaleushka > шахта Заполярная 40 минут назад

      Ты окончательно деградировал . С уя это мясная ветка ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2737

      Эном айс > Barmaleushka 25 минут назад

      Ну если с 65-го года в одну и ту же дырку совать..)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20597

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Хахаха - ну вот опять Зарема разворошила это осиное гнездо - полетели кусаться )))
      Впрочем, аналогия с осиным гнездом не совсем удачна - скорее навозная куча !!! )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2737

      Эном айс > Persona_non_Grata 1 час назад

      Куча в Москве.В Питере- пирамида.
      Как-то Вы из отпуска неудачно вышли...Что-то тропическое подхватили.
      Дрянь одна. Ни юмора присущего,ни блеска прошлого.

      8
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      ...
      Рейтинг: +20597

      Persona_non_Grata > Эном айс 1 час назад

      Ээээ нет - я проливаю луч света и истины в ваши затуманенные головы и заблудшие души. "Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить — и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца!" Просто это ПОКА не каждому дано понять !!!)))

      1
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      Рейтинг: +2737

      Эном айс > Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну тогда,к сожалению, резюмирую..
      Соня вернулась.(

      6
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      Рейтинг: +20597

      Persona_non_Grata > Эном айс 54 минуты назад

      Сочувствую, не знаю правда кто такая Соня, но смею предположить, что с ней у вас связаны не лучшие воспоминания ... И, да - пирамида не только в Питере, а во всей стране, ну а где в ней куча, думаю догадаться не трудно (((

      1
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      Рейтинг: +4820

      neveldomha > Persona_non_Grata 31 минуту назад

      Во во, куча Ливерпуль, ПСЖ, Наполи и т.д. один срамтак райский сад. Где-то я это уже слышал. А да... от идиота Барделя)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8690

      Степашкин Вова 2 часа назад

      А она в курсах что они легами будут считаться!? Или лишь бы пёр..нуть))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17725

      ilichkadr 2 часа назад

      Зарема уже стала адептом? Кто назначил? Не пора ли её причислить к лику святых тарасовки прижизненно?

      5
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      Рейтинг: +17101

      Barmaleushka > ilichkadr 1 час назад

      Пора - не пора , она сама решать будет. А не согласных закидает гамном .

      2
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      Рейтинг: +2583

      fakeid 2 часа назад

      позор зарембе.

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