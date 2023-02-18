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  • «Интересно послушать мнение адептов». Зарема – о российском гражданстве для Малкома и Клаудиньо

«Интересно послушать мнение адептов». Зарема – о российском гражданстве для Малкома и Клаудиньо

18 февраля 2023, 13:16
26

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо весной станут гражданами РФ.

«Это логично, потому что у «Зенита» не хватает российских игроков. Поэтому надо освободить места для новых легионеров, натурализовав имеющихся.

Теперь интересно послушать мнение адептов, что будет больше шансов у российских игроков и молодежи.

А еще больше – мнение РФС и РПЛ по этому поводу», – сказала Зарема.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • В будущем они смогут выступать за сборную России.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Малком Клаудиньо Салихова Зарема
Комментарии (26)
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ilichkadr
1676715936
Зарема уже стала адептом? Кто назначил? Не пора ли её причислить к лику святых тарасовки прижизненно?
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Степашкин Вова
1676716219
А она в курсах что они легами будут считаться!? Или лишь бы пёр..нуть))
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Persona_non_Grata
1676717745
Хахаха - ну вот опять Зарема разворошила это осиное гнездо - полетели кусаться ))) Впрочем, аналогия с осиным гнездом не совсем удачна - скорее навозная куча !!! )))
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Эном айс
1676718786
"Жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказала свое мнение о потенциальном получении Квинси Промесом гражданства Российской Федерации. Промес может получить российское гражданство? Квинси давно уже свой!" Гражданка Кипра Салихова продолжает радеть за "историческую" родину..
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rattyboy
1676719326
Зарембу в президенты РПЛ !!!!!
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Ziklop
1676721883
тоже считаю, что только "великий спартак во главе с заремой" должен давать гражданство игрокам Спартака!
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BarStep
1676723865
Санктпетербуржцы! Ну покажите наконец-то свой город этой диве! Уверен, знаю, влюбится в Питер, ровно так, как я в своё время!
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Вомбат
1676733083
Один из них выиграл Олимпиаду в олимпийской сборной. Другой играл за основную команду в товарищеском матче. Из-за этого натурализация не лишит их статуса легионеров. Точнее лишит, но только через 5 лет. Так сказал Колосков и Дюков не опроверг. Так что, скорее всего, это правда. Кто-то верит, что они еще 5 лет пробудут в Зените?
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