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    «Нужно много мужества, чтобы стать гражданином России». Петржела – о Малкоме и Клаудиньо

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что легионеры петербургской команды Малком и Клаудиньо станут гражданами РФ.

    Сообщалось, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны 2023 года.

    «Это решение Малкома и Клаудиньо, мне тяжело его как-то прокомментировать, потому что я не знаю, в чем их цель.

    Но нужно иметь много мужества, чтобы стать гражданином России в нынешнее время. По понятным причинам», – заявил Петржела.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6021

      rash1959 57 минут назад

      Посмотреть бы на их радость, если бы с выдачей роспаспорта тут же снимали бразильское гражданство. А у "петра" давно козырёк протекает.

      0
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      Рейтинг: +17090

      Barmaleushka 1 час назад

      Находясь на территории РФ мужества много не надо , а вот находясь за границей и демонстрировать причастность к России и поддержку России - тут да , стальные яйца нужно иметь(порою).

      1
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      Рейтинг: +1406

      Freyd 1 час назад

      А почему эту чешку постоянно спрашивают?

      0
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      Рейтинг: +644

      rac531 2 часа назад

      Согласен, мужественные ребята)

      Статья 11.1. Присяга лица, приобретающего гражданство Российской Федерации
      1. Лицо, приобретающее гражданство Российской Федерации обязано принести Присягу гражданина Российской Федерации (далее - Присяга):
      «Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь:
      соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;
      исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;
      ЗАЩИЩАТЬ СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
      быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

      То есть, ребята осознают, что их могут мобилизовать!
      Если Родина в опасности
      Значит, всем идти на фронт

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      Рейтинг: +644

      rac531 2 часа назад

      Основными основаниями приобретения гражданства России в УПРОЩЕННОМ порядке являются:
      ✓ наличие дееспособных сына или дочери, достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской Федерации;
      ✓ наличие гражданства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины;
      ✓ признанные носителями русского языка;
      ✓ брак с гражданином РФ и наличие в этом браке общих детей граждан РФ

      И, что у этих бразильцев присутьсвубт?
      Детишки, может быть, мал-мала меньше?)))

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