«Нужно много мужества, чтобы стать гражданином России». Петржела – о Малкоме и Клаудиньо

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что легионеры петербургской команды Малком и Клаудиньо станут гражданами РФ.

Сообщалось, что бразильцы получат российские паспорта в течение весны 2023 года.

«Это решение Малкома и Клаудиньо, мне тяжело его как-то прокомментировать, потому что я не знаю, в чем их цель.

Но нужно иметь много мужества, чтобы стать гражданином России в нынешнее время. По понятным причинам», – заявил Петржела.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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