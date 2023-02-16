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    Семин рассказал, стоит ли сборной России играть с Ираном

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил важность возможного товарищеского матча сборной России против Ирана.

    «Конечно, сборной России матчи нужны. Сборная Ирана – серьeзная команда. Матч с ними — это хороший спарринг. Не играет никакой роли, что сборная сыграет на выезде. Но хотелось бы, чтобы сыграли дома. Потому что болельщики ждут и любят футбол», — сказал Сeмин.

    • Сборные двух стран должны сыграть в Тегеране в конце марта.
    • Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что встреча состоится 22 или 23 марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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