Семин рассказал, стоит ли сборной России играть с Ираном

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил важность возможного товарищеского матча сборной России против Ирана.

«Конечно, сборной России матчи нужны. Сборная Ирана – серьeзная команда. Матч с ними — это хороший спарринг. Не играет никакой роли, что сборная сыграет на выезде. Но хотелось бы, чтобы сыграли дома. Потому что болельщики ждут и любят футбол», — сказал Сeмин.

Сборные двух стран должны сыграть в Тегеране в конце марта.

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что встреча состоится 22 или 23 марта.

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