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    «Правильно и жестко среагировали». Губернатор Ярославской области поддержал «Шинник» по итогам драки с «Минаем»

    Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отреагировал на драку между футболистами «Шинника» и «Миная» в турецком отеле.

    «Парни из нашего Ярославского футбольного клуба «Шинник» правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответствующий отпор.

    Полностью поддерживаем наших ребят», – написал Евраев в своем телеграм-канале.

    • Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: телеграм-канал Михаила Евраева

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    Сегодня, 17:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 57 минут назад

      Дожили... Губернатор за драку на поле!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13739

      Dominator777 > edw7777 43 минуты назад

      Какое на хер поле? Читать научись, а потом комменты сыпь!

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