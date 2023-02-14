«Правильно и жестко среагировали». Губернатор Ярославской области поддержал «Шинник» по итогам драки с «Минаем»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отреагировал на драку между футболистами «Шинника» и «Миная» в турецком отеле.

«Парни из нашего Ярославского футбольного клуба «Шинник» правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответствующий отпор.

Полностью поддерживаем наших ребят», – написал Евраев в своем телеграм-канале.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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