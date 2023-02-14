«Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились». Павлюченко не возобновит карьеру

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что отказался от идеи возобновления профессиональной карьеры.
- 41-летний футболист хотел сыграть против «Ахмата» в Кубке России.
- Павлюченко намеревался забить 200-й гол в клубной карьере.
- Он мог заработать 4,5 миллиона рублей за 1 матч.
«Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым: в итоге приняли решение, что моe участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается.
Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шeл на все условия, которые мы обговаривали. Он был рад и готов видеть меня в команде.
Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились (смеeтся). Ставим точку. Сегодня мы решили, что надо всем сказать.
Я знаю, что все ждут. Многие болельщики мне пишут даже из Уфы: «Мы вас ждeм. Пожалуйста, приезжайте и наденьте футболку «Уфы».
Посетить матч в качестве зрителя? Обязательно посмотрю матч по телевизору. На сегодня в планах поездки в Уфу нет. Искренне буду переживать за клуб.
Я очень хорошо отношусь и к «Ахмату». Понятно, что все будут ставить на проход «Ахмата» – они фавориты. Но «Уфа» играет дома.
Я смотрел две игры «Уфы» на сборах: очень хорошая команда, боевитая и с хорошим подбором игроков. Они точно дадут бой «Ахмату».
А дома, как вы знаете в нашем футболе, можно играть с любым соперником. Это Кубок, и всe может произойти.
«Ахмат» на сегодня фаворит, потому что команда из РПЛ. Но в футболе всe случается. Я буду поддерживать «Уфу», – заявил Павлюченко.
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