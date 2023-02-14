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  • «Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились». Павлюченко не возобновит карьеру

«Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились». Павлюченко не возобновит карьеру

14 февраля 2023, 15:25

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что отказался от идеи возобновления профессиональной карьеры.

  • 41-летний футболист хотел сыграть против «Ахмата» в Кубке России.
  • Павлюченко намеревался забить 200-й гол в клубной карьере.
  • Он мог заработать 4,5 миллиона рублей за 1 матч.

«Мы долгое время общались с Шамилем Газизовым: в итоге приняли решение, что моe участие в матче Кубка России маловероятно. На этом тема закрывается.

Хочу сказать спасибо Шамилю Камиловичу: он шeл на все условия, которые мы обговаривали. Он был рад и готов видеть меня в команде.

Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились (смеeтся). Ставим точку. Сегодня мы решили, что надо всем сказать.

Я знаю, что все ждут. Многие болельщики мне пишут даже из Уфы: «Мы вас ждeм. Пожалуйста, приезжайте и наденьте футболку «Уфы».

Посетить матч в качестве зрителя? Обязательно посмотрю матч по телевизору. На сегодня в планах поездки в Уфу нет. Искренне буду переживать за клуб.

Я очень хорошо отношусь и к «Ахмату». Понятно, что все будут ставить на проход «Ахмата» – они фавориты. Но «Уфа» играет дома.

Я смотрел две игры «Уфы» на сборах: очень хорошая команда, боевитая и с хорошим подбором игроков. Они точно дадут бой «Ахмату».

А дома, как вы знаете в нашем футболе, можно играть с любым соперником. Это Кубок, и всe может произойти.

«Ахмат» на сегодня фаворит, потому что команда из РПЛ. Но в футболе всe случается. Я буду поддерживать «Уфу», – заявил Павлюченко.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Первая лига Уфа Павлюченко Роман
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