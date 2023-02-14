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    Боссы «Зенита» были против перехода Бакаева. Трансфер состоялся под влиянием Медведева («СЭ»)

    Стали известны подробности переход экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит» летом 2022 года.

    По информации «СЭ», ряд руководителей «Зенита» выступили против подписания контракта с футболистом. Переход состоялся только благодаря влиянию генерального директора клуба Александра Медведева.

    • Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
    • Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2034

      alefreddy 1 час назад

      хотел подгадить Спартаку перебив цену а нагадил своей Зине

      2
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      Рейтинг: +27

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Всё же Медведева зря назначили гендиром. До Сарсания ему далеко. Лучше бы с клюшкарями остался. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4032

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Большая ему благодарность от поклонников Спартака.

      2
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      Рейтинг: +14339

      playsh 2 часа назад

      Спасибо за дружеский поступок,г-н Медведев.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +28325

      JTherry 2 часа назад

      Ведмедев в кои-то веки сделал хороший жест: забрал "шлак" из Спартака...)

      3
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      Рейтинг: +4338

      Питерский князь > JTherry 1 час назад

      Вопрос остается: почему тебя не забрали?
      Полы бы нам мыл, да за толчками следил.
      А то так и будешь до конца жизни шлаком!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +28325

      JTherry > Питерский князь 45 минут назад

      питерский мусор, похоже, что это твоя любимая работа мыть полы и толчки в м'Удельной...) знатока видно издалека...)))

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      Рейтинг: +4338

      Питерский князь > JTherry 37 минут назад

      Тебя там видел, в банях.
      Ты полы мыл,за толчками следил, да по писюнам прыгал.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +3447

      acor94 2 часа назад

      Медведев на выход за не милость у боссов?

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      Рейтинг: +13095

      Алексей З 3 часа назад

      Какое ещё влияние у пропитого мудака ?

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