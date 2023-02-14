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  • Боссы «Зенита» были против перехода Бакаева. Трансфер состоялся под влиянием Медведева («СЭ»)

Боссы «Зенита» были против перехода Бакаева. Трансфер состоялся под влиянием Медведева («СЭ»)

14 февраля 2023, 07:42
6

Стали известны подробности переход экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит» летом 2022 года.

По информации «СЭ», ряд руководителей «Зенита» выступили против подписания контракта с футболистом. Переход состоялся только благодаря влиянию генерального директора клуба Александра Медведева.

  • Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
  • Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Бакаев Зелимхан Медведев Александр
Комментарии (6)
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acor94
1676356195
Медведев на выход за не милость у боссов?
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JTherry
1676356408
Ведмедев в кои-то веки сделал хороший жест: забрал "шлак" из Спартака...)
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Plyash
1676356766
Спасибо за дружеский поступок,г-н Медведев.
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Иван Петров 1986
1676357554
Большая ему благодарность от поклонников Спартака.
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alefreddy
1676359692
хотел подгадить Спартаку перебив цену а нагадил своей Зине
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zigbert
1676378318
Медведев знает толк в игроках. Сама должность обязывает.
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