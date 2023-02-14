Боссы «Зенита» были против перехода Бакаева. Трансфер состоялся под влиянием Медведева («СЭ»)

Стали известны подробности переход экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит» летом 2022 года.

По информации «СЭ», ряд руководителей «Зенита» выступили против подписания контракта с футболистом. Переход состоялся только благодаря влиянию генерального директора клуба Александра Медведева.

Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.

Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!