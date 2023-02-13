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    Осинькин: «Рассказова в «Спартаке» хейтили за всe – за что можно и нельзя»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о новичке самарского клуба Николае Рассказове.

    «Мы надеемся, что знаем, как сделать Рассказова сильнее. У Николая есть потенциал. Насколько он был раскрыт и насколько мы его раскроем ― посмотрим. Конечно, мы верим, что сможет прибавить в «Крыльях». Мы надеемся, что после ухода из «Спартака» Рассказов перезагрузится.

    Возможно, ему важно какое-то время поиграть без такого давления, которое оказывается на футболистов «Спартака». Да, у Коли были там ошибки, были моменты, когда в «Спартаке» его хейтили за всe — за что можно и нельзя. Но важно понять: совершенно неодарeнные люди не сыграют в «Спартаке» такое количество матчей.

    Коля не просит особого отношения — его не надо вытаскивать из ямы. Всe будет зависеть только от него», — сказал Осинькин.

    • Рыночная стоимость Рассказова – 600 тысяч евро.
    • В составе «Спартака» он провел 86 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
    • Также фулбек поиграл за тульский «Арсенал».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7702

      mihail200606 6 минут назад

      Раньше для этого было слово "чмырили"...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13082

      Алексей З 19 минут назад

      Очень много слов.
      Спартак не его команда, только и всего.
      Пожелаем удачи в Самаре.

      0
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