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  • Осинькин: «Рассказова в «Спартаке» хейтили за всe – за что можно и нельзя»

Осинькин: «Рассказова в «Спартаке» хейтили за всe – за что можно и нельзя»

13 февраля 2023, 21:12
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о новичке самарского клуба Николае Рассказове.

«Мы надеемся, что знаем, как сделать Рассказова сильнее. У Николая есть потенциал. Насколько он был раскрыт и насколько мы его раскроем ― посмотрим. Конечно, мы верим, что сможет прибавить в «Крыльях». Мы надеемся, что после ухода из «Спартака» Рассказов перезагрузится.

Возможно, ему важно какое-то время поиграть без такого давления, которое оказывается на футболистов «Спартака». Да, у Коли были там ошибки, были моменты, когда в «Спартаке» его хейтили за всe — за что можно и нельзя. Но важно понять: совершенно неодарeнные люди не сыграют в «Спартаке» такое количество матчей.

Коля не просит особого отношения — его не надо вытаскивать из ямы. Всe будет зависеть только от него», — сказал Осинькин.

  • Рыночная стоимость Рассказова – 600 тысяч евро.
  • В составе «Спартака» он провел 86 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
  • Также фулбек поиграл за тульский «Арсенал».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Рассказов Николай Осинькин Игорь
Комментарии (3)
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mihail200606
1676313185
Раньше для этого было слово "чмырили"...
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R_a_i_n
1676314272
В Спартаке любого игрока критиковали, который либо ошибается часто, либо не соответствует уровню. Коля не первый и не последний.
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alefreddy
1676360157
и какие значимые ошибки а в другом клубе не так
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