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Олусегун: «Сафонов сильнее Акинфеева»

13 февраля 2023, 10:00

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своем одноклубнике – вратаре Матвее Сафонове.

«Мои главные впечатления от игры в РПЛ за «Краснодар» – Сафонов и Ионов.

Матвей для меня однозначно – номер один в РПЛ, сильнее вратаря ЦСКА [Игоря Акинфеева].

Он постоянно спасает нас и заряжает всю команду, это прирожденный лидер и капитан.

Да, может, и ошибается, но как без этого в футболе? Матвей быстро приходит после такого в себя и не унывает – ценное свойство.

По уровню Сафонов точно мог бы играть в топ-5 лигах. Эдо Сперцян тоже, сто процентов, потянул бы.

Но кто из «Краснодара» реально готов к переходу в топовый чемпионат... Таких назвать не могу. Это другой уровень, да и потом, нельзя поехать в такие лиги без других языков. Хотя бы английского. Сначала надо выучить его на достаточном уровне.

Лучший вне «Краснодара» для меня Малком. Надеюсь, мне тоже удастся стать чемпионом России с «Краснодаром», как это делает «Зенит». Все, что нам для этого нужно – фокусироваться на работе и побеждать», – заявил Олусегун.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Акинфеев Игорь Сафонов Матвей Олусегун Олакунле
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