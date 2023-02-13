Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Олусегун: «Сафонов сильнее Акинфеева»

    Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о своем одноклубнике – вратаре Матвее Сафонове.

    «Мои главные впечатления от игры в РПЛ за «Краснодар» – Сафонов и Ионов.

    Матвей для меня однозначно – номер один в РПЛ, сильнее вратаря ЦСКА [Игоря Акинфеева].

    Он постоянно спасает нас и заряжает всю команду, это прирожденный лидер и капитан.

    Да, может, и ошибается, но как без этого в футболе? Матвей быстро приходит после такого в себя и не унывает – ценное свойство.

    По уровню Сафонов точно мог бы играть в топ-5 лигах. Эдо Сперцян тоже, сто процентов, потянул бы.

    Но кто из «Краснодара» реально готов к переходу в топовый чемпионат... Таких назвать не могу. Это другой уровень, да и потом, нельзя поехать в такие лиги без других языков. Хотя бы английского. Сначала надо выучить его на достаточном уровне.

    Лучший вне «Краснодара» для меня Малком. Надеюсь, мне тоже удастся стать чемпионом России с «Краснодаром», как это делает «Зенит». Все, что нам для этого нужно – фокусироваться на работе и побеждать», – заявил Олусегун.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Агента после срыва сменил». Олусегун рассказал о сорвавшемся трансфере из «Краснодара» во французский клуб
    Форвард «Краснодара» Олусегун: «Мне не нравятся русские девушки и русская еда» 14
    11 игроков из РПЛ попали в список самых перспективных в мире по версии CIES 8
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11