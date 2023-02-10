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    Кавазашвили: «Тедеско поскакал в России по бровкам и доскакал до сборной Бельгии»

    Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал назначение Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

    «Тедеско короткое время поскакал в России по бровкам, и после уехал в «Лейпциг», а сейчас доскакал и до сборной.

    «Спартак» – трамплин, все экс-тренеры команды хорошо устроились. Теперь мы видим, что Тедеско возглавил национальную сборную. Ему оказали огромное доверие. Он прошел через «Спартак» и потом уже в Германии дал результат.

    Посмотрим, как у него получится в сборной Бельгии. Это уже проблемы их федерации», – сказал Кавазашвили.

    • Тедеско сменил в сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
    • Контракт с ним рассчитан до конца Евро-2024.
    • Немец тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +628

      rac531 1 час назад

      Он скакал и доскакался, а спартаковские "ветеринары" желчью исходили от зависти ко всем и ко всему, обвиняя друг друга в продажности и мечтали, как бы стырить бабки и быстренько смотаться смотаться)

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