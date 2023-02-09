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    Стало известно, почему Мостовой не участвовал в товарищеском матче «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие полузащитника Андрея Мостового в составе на товарищеский матч с «Урарту».

    – Андрей Мостовой должен был выйти в старте, но в итоге не сыграл. Расскажите, пожалуйста, что с ним произошло.

    – На разминке он немного потянул мышцы спины и не смог принять участие в матче.

    – В перерыве было сделано две замены: поле покинули Данил Круговой и Матео Кассьерра. Эти замены связаны в первую очередь со спортивными показателями или с чем-то еще?

    – Со спортивными показателями. Видимо, в связи с потерями в нашем составе им придется и завтра играть, поэтому мы поделили их игровое время на два дня.

    – Есть ли шанс, что завтра Андрей Мостовой и Дуглас Сантос выйдут на поле?

    – Посмотрим. Я думаю, что Дуглас Сантос – точно нет, с этим и была связана замена Кругового.

    Что касается Мостового, то посмотрим, насколько серьезно его повреждение, и уже позже примем решение.

    Мы услышим мнение доктора и посмотрим, как сам Андрей сегодня и завтра будет себя чувствовать.

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    Источник: сайт «Зенита»

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