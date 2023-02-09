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  • Стало известно, почему Мостовой не участвовал в товарищеском матче «Зенита»

Стало известно, почему Мостовой не участвовал в товарищеском матче «Зенита»

9 февраля 2023, 20:49

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил отсутствие полузащитника Андрея Мостового в составе на товарищеский матч с «Урарту».

– Андрей Мостовой должен был выйти в старте, но в итоге не сыграл. Расскажите, пожалуйста, что с ним произошло.

– На разминке он немного потянул мышцы спины и не смог принять участие в матче.

– В перерыве было сделано две замены: поле покинули Данил Круговой и Матео Кассьерра. Эти замены связаны в первую очередь со спортивными показателями или с чем-то еще?

– Со спортивными показателями. Видимо, в связи с потерями в нашем составе им придется и завтра играть, поэтому мы поделили их игровое время на два дня.

– Есть ли шанс, что завтра Андрей Мостовой и Дуглас Сантос выйдут на поле?

– Посмотрим. Я думаю, что Дуглас Сантос – точно нет, с этим и была связана замена Кругового.

Что касается Мостового, то посмотрим, насколько серьезно его повреждение, и уже позже примем решение.

Мы услышим мнение доктора и посмотрим, как сам Андрей сегодня и завтра будет себя чувствовать.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Зенит Урарту Мостовой Андрей Семак Сергей
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