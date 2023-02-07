«Аль-Наср» определился с размером зарплаты для Бускетса

«Аль-Наср» сохраняет интерес к капитану «Барселоны» Серхио Бускетсу.
Саудовский клуб предложил 34-летнему полузащитнику контракт на два года с зарплатой 18 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.
Испанец пока не дал ответ «Аль-Насру», ожидая предложения от «Барсы» по продлению контракта.
- В этом сезоне Бускетс сделал 1 ассист в 26 матчах.
- Его соглашение с каталонцами истекает 30 июня.
- Сейчас хавбек восстанавливается после травмы голеностопа.
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Источник: Mundo Deportivo