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    «Аль-Наср» определился с размером зарплаты для Бускетса

    «Аль-Наср» сохраняет интерес к капитану «Барселоны» Серхио Бускетсу.

    Саудовский клуб предложил 34-летнему полузащитнику контракт на два года с зарплатой 18 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.

    Испанец пока не дал ответ «Аль-Насру», ожидая предложения от «Барсы» по продлению контракта.

    • В этом сезоне Бускетс сделал 1 ассист в 26 матчах.
    • Его соглашение с каталонцами истекает 30 июня.
    • Сейчас хавбек восстанавливается после травмы голеностопа.

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    Источник: Mundo Deportivo

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