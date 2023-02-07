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    «Однозначно ниже уровнем, чем бразильцы». Аленичев призвал Бакаева уйти из «Зенита» в аренду

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что полузащитнику Зелимхану Бакаеву нужно уйти из «Зенита».

    Зелимхан Бакаев при вас дебютировал за «Спартак». Летом он перешел в «Зенит» и сейчас тоже практически не играет. За него вдвойне обидно?

    – Ему сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть в наличии у «Зенита». Есть так будет продолжаться, ему нужно уходить в аренду. Зелимхан однозначно ниже уровнем, чем бразильцы.

    • Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
    • Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +598

      rac531 1 минуту назад

      САЛИХОВА 16 июня 2022 г.
      ««У Бакаева была прекрасная возможность уехать из России свободным агентом и выйти на новый уровень, доказать профессиональную зрелость.
      Видимо, «Челси», «Интер» и «Аякс» не пригласили.
      Зелимхану спасибо за голы и передачи в футболке «Спартака», но сейчас желаю поскорее освоиться в мурзинковых рядах и стать обладателем чемпионств и турниров, которые на берегах Невы выигрываются еще до первого свистка арбитра», доказать профессиональную зрелость.»

      PS
      За «СПАРТАК» Бакаев провёл 105 игр, в которых забил 11 мячей.
      В сезоне 2021-2022 провел 26 игр и забил НОЛЬ голов)

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      Рейтинг: +5641

      TOMSON 1 час назад

      Летом вероятно Бразильцев уже не будет.

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      Рейтинг: +896

      SLADE2019 2 часа назад

      Жестко, но верно сказано. А в аренду если уходить, то только в Европу (если возьмут).

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