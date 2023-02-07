«Однозначно ниже уровнем, чем бразильцы». Аленичев призвал Бакаева уйти из «Зенита» в аренду

САЛИХОВА 16 июня 2022 г.
««У Бакаева была прекрасная возможность уехать из России свободным агентом и выйти на новый уровень, доказать профессиональную зрелость.
Видимо, «Челси», «Интер» и «Аякс» не пригласили.
Зелимхану спасибо за голы и передачи в футболке «Спартака», но сейчас желаю поскорее освоиться в мурзинковых рядах и стать обладателем чемпионств и турниров, которые на берегах Невы выигрываются еще до первого свистка арбитра», доказать профессиональную зрелость.»
PS
За «СПАРТАК» Бакаев провёл 105 игр, в которых забил 11 мячей.
В сезоне 2021-2022 провел 26 игр и забил НОЛЬ голов)
Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что полузащитнику Зелимхану Бакаеву нужно уйти из «Зенита».
– Зелимхан Бакаев при вас дебютировал за «Спартак». Летом он перешел в «Зенит» и сейчас тоже практически не играет. За него вдвойне обидно?
– Ему сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть в наличии у «Зенита». Есть так будет продолжаться, ему нужно уходить в аренду. Зелимхан однозначно ниже уровнем, чем бразильцы.
- Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
- Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.
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