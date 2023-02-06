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    «У вас никогда не будет столько денег, сколько у меня. Придется искать другую работу». Винисиус – защитникам «Мальорки»

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор провоцировал соперников во время матча 20-го тура Примеры против «Мальорки».

    Антонио Раильо и Пабло Маффео почти всю игру опекали бразильца и фолили на нем.

    «Когда вы завершите карьеру, придется искать другую работу, потому что у вас никогда не будет столько денег, сколько у меня», – сказал Винисиус защитникам в ходе встречи.

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    Источник: El Chiringuito TV

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +805

      Solist345345 38 минут назад

      Ну, карма в виде поражения пришла незамедлительно

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      Рейтинг: +1573

      aubergine 42 минуты назад

      Руководству клуба конечно виднее, но этому пакостнику за такие мерзкие разговорчики надо бы штраф впаять.

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      Рейтинг: +1342

      сутулая собака и лисы 56 минут назад

      гендузи похожее высказал на поле играя за арсенал.
      с тех пор футболку канониров он больше не надевал.
      винисиус, конечно, не гендузи, но сливочные должны вмешаться.

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      Рейтинг: +2150

      Dr.Metal 1 час назад

      Таких козлов в каждой команде хватает.

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