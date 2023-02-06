«У вас никогда не будет столько денег, сколько у меня. Придется искать другую работу». Винисиус – защитникам «Мальорки»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор провоцировал соперников во время матча 20-го тура Примеры против «Мальорки».

Антонио Раильо и Пабло Маффео почти всю игру опекали бразильца и фолили на нем.

«Когда вы завершите карьеру, придется искать другую работу, потому что у вас никогда не будет столько денег, сколько у меня», – сказал Винисиус защитникам в ходе встречи.

«Реал» проиграл «Мальорке» – 0:1.

Винисиус заработал пенальти, который не реализовал Марко Асенсио.

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