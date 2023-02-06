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  • «У вас никогда не будет столько денег, сколько у меня. Придется искать другую работу». Винисиус – защитникам «Мальорки»

«У вас никогда не будет столько денег, сколько у меня. Придется искать другую работу». Винисиус – защитникам «Мальорки»

6 февраля 2023, 21:57
9

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор провоцировал соперников во время матча 20-го тура Примеры против «Мальорки».

Антонио Раильо и Пабло Маффео почти всю игру опекали бразильца и фолили на нем.

«Когда вы завершите карьеру, придется искать другую работу, потому что у вас никогда не будет столько денег, сколько у меня», – сказал Винисиус защитникам в ходе встречи.

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Источник: El Chiringuito TV
Испания. Примера Реал Мальорка Винисиус
Комментарии (9)
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Dr.Metal
1675710785
Таких козлов в каждой команде хватает.
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сутулая собака и лисы
1675711882
гендузи похожее высказал на поле играя за арсенал. с тех пор футболку канониров он больше не надевал. винисиус, конечно, не гендузи, но сливочные должны вмешаться.
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aubergine
1675712736
Руководству клуба конечно виднее, но этому пакостнику за такие мерзкие разговорчики надо бы штраф впаять.
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Solist345345
1675713002
Ну, карма в виде поражения пришла незамедлительно
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ВетеR
1675715411
балван
Ответить
DeStar
1675720916
что-то в стиле аля-роналду
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life85
1675721550
У каждого свои ценности ...
Ответить
Axe111
1675723262
Челик уровня зенита
Ответить
odessakmv
1675936265
перед следующем матчем с реалом мальорка на один дозаявит Сергея Бодака.... и будет винисиус всю оставшуюся жизнь на аптеку свои капиталы тратить....
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