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    Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Мальорки»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после поражения «Реала» от «Мальорки» в 20-м туре Примеры (0:1).

    «Тяжелое поражение. Сложный матч. Нам не повезло, потому что мы рано пропустили, а потом было много фолов, остановок, падал темп.

    Мы заслужили ничью, так как не реализовали пенальти, у нас были моменты. Мы показывали хороший футбол.

    Теперь думаем о клубном чемпионате мира, куда мы едем с большим энтузиазмом», – сказал тренер.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3366

      FRZZ 1 час назад

      Пришло время уходить Анчелотти.

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      Рейтинг: +12276

      DeStar 1 час назад

      Лучше задай вопрос Пересу
      почему условный челси, который хрен знает в какой ситуации способен скупать игроков так чтоб шейхи охреневали.
      а перес, клуб победителя лч и ла лиги. нахрен решил забить на покупки и в команде осталось 4 нападающих, один из которых бензе вини и родриго, и асенсио

      диаса брать в расчет не буду, он моего уровня напад, а васкес давно переведен в защитники,
      и потом у вас играет вальверде правого напада
      а ПЗ камавинга левого защитника
      скоро модрич станет на ворота

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