Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Мальорки»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после поражения «Реала» от «Мальорки» в 20-м туре Примеры (0:1).

«Тяжелое поражение. Сложный матч. Нам не повезло, потому что мы рано пропустили, а потом было много фолов, остановок, падал темп.

Мы заслужили ничью, так как не реализовали пенальти, у нас были моменты. Мы показывали хороший футбол.

Теперь думаем о клубном чемпионате мира, куда мы едем с большим энтузиазмом», – сказал тренер.

В полуфинале КЧМ «Реал» встретится с египетским «Аль-Ахли».

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