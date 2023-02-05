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    «Амкал» планирует провести товарищеский матч с командой из топ-5 РПЛ

    Основатель и президент медийной команды блогеров «Амкал» Герман Попков рассказал, как проходит подготовка к турнирам 2023 года.

    — Сборы прошли плодотворно, мы проделали большую работу. Сыграли четыре игры: с молодежкой «Зенита», молодежкой команды турецкой Суперлиги, немецкой командой «Туркспор» и медийной из РФ — «Стармикс». Теперь планируем сыграть с парой команд РПЛ. Мы на связи с ними. Подстраиваем даты. И готовимся к нашим турнирам.

    — Можете сказать, с кем именно из РПЛ планируете сыграть?

    — Эти команды хотят сами подготовить большие анонсы. Могу лишь сказать, что одна из них из топ-5 РПЛ, а вторая – из нижней части турнирной таблицы.

    • «Амкал» в этом сезоне Кубка России прошел 2 раунда.
    • Команда вылетела от петербургской «Звезды», которую тренирует бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров.
    • Планируется, что медийные клубы будут приглашены и в следующий розыгрыш Кубка России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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