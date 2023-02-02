«Много нового услышал о себе». Бакаев – о матче «Спартак» – «Зенит» в Москве

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал о реакции фанатов «Спартака» на его появление на «Открытие Банк Арене» в составе петербургской команды.

– За полгода столкнулся с хейтом фанатов?

– Не помню, чтобы меня освистывали зенитовские болельщики. На «Открытии» – да, центральные трибуны приняли горячо, много нового услышал о себе. Я понимаю этих людей.

В Петербурге несколько раз натыкался на спартаковских фанатов. Заходишь в ресторан: кто-то ромбик показывает жестом, кто-то – на телефоне. Разговаривали, но всегда позитивно.

Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.

Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

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