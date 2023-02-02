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    «Много нового услышал о себе». Бакаев – о матче «Спартак» – «Зенит» в Москве

    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал о реакции фанатов «Спартака» на его появление на «Открытие Банк Арене» в составе петербургской команды.

    – За полгода столкнулся с хейтом фанатов?

    – Не помню, чтобы меня освистывали зенитовские болельщики. На «Открытии» – да, центральные трибуны приняли горячо, много нового услышал о себе. Я понимаю этих людей.

    В Петербурге несколько раз натыкался на спартаковских фанатов. Заходишь в ресторан: кто-то ромбик показывает жестом, кто-то – на телефоне. Разговаривали, но всегда позитивно.

    • Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
    • Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9711

      САДЫЧОК 13 минут назад

      Очень средний футболист.

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      Рейтинг: +12946

      Алексей З 1 час назад

      Как так в Питере и за Спартак болеют ?
      Скажи Миллеру , он этот ресторан закроет.
      Куда же гы-гы-гы делись ?
      Наверно заслужил "много нового о себе услышать ".

      0
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      Рейтинг: +1800

      шахта Заполярная 1 час назад

      А чего ты хотел, что бы тебя в десна целовали.

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