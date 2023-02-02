«С конкурентами такого уровня я еще не сталкивался». Бакаев – о «Зените»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о конкуренции в петербургской команде.

– Как можно охарактеризовать твои первые полгода в «Зените»?

– В первые три месяца было очень непросто, испытывал непонятные ощущения – все-таки 15 лет провел в одном клубе.

Тяжело было даже на тренировках, я выпадал. Идет упражнение, ребята комбинируют, а я все делаю невпопад.

В момент перехода не думал, что будет такой старт. Ориентировался на опыт аренды в тульском «Арсенале» – там сразу пошло, забивал, обыгрывал, отдавал.

Психологически я был готов к «Зениту», но с конкурентами такого уровня я еще не сталкивался. Здесь все нужно делать быстрее.

– Семак, другие игроки замечали, что тебе не совсем комфортно?

– Семак подходил несколько раз, успокаивал. Даже приводил пример одного игрока, который очень тяжело адаптировался в «Зените», а сейчас играет в основе. Более того, на мой взгляд, этот игрок – один из лучших.

Я слишком накручивал себя. У меня такой характер: хочется сразу себя показать. Что-то не получается – пытаюсь повторить, еще раз не получается – снова повторяю.

Такое состояние сказывается на всем: на приеме, на передачах, на ударах. Если бы относился хладнокровнее, был бы эффективнее.

Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.

Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

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