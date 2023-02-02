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    «С конкурентами такого уровня я еще не сталкивался». Бакаев – о «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о конкуренции в петербургской команде.

    – Как можно охарактеризовать твои первые полгода в «Зените»?

    – В первые три месяца было очень непросто, испытывал непонятные ощущения – все-таки 15 лет провел в одном клубе.

    Тяжело было даже на тренировках, я выпадал. Идет упражнение, ребята комбинируют, а я все делаю невпопад.

    В момент перехода не думал, что будет такой старт. Ориентировался на опыт аренды в тульском «Арсенале» – там сразу пошло, забивал, обыгрывал, отдавал.

    Психологически я был готов к «Зениту», но с конкурентами такого уровня я еще не сталкивался. Здесь все нужно делать быстрее.

    – Семак, другие игроки замечали, что тебе не совсем комфортно?

    – Семак подходил несколько раз, успокаивал. Даже приводил пример одного игрока, который очень тяжело адаптировался в «Зените», а сейчас играет в основе. Более того, на мой взгляд, этот игрок – один из лучших.

    Я слишком накручивал себя. У меня такой характер: хочется сразу себя показать. Что-то не получается – пытаюсь повторить, еще раз не получается – снова повторяю.

    Такое состояние сказывается на всем: на приеме, на передачах, на ударах. Если бы относился хладнокровнее, был бы эффективнее.

    • Бакаев летом перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
    • Его статистика в этом сезоне – 20 матчей (527 минут), 1 гол, 2 ассиста.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17681

      paracetamol 1 минуту назад

      Да понятно, пришел из свинарника, почти из пердива, чего от него ждать?

      0
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      Рейтинг: +1918

      alefreddy 17 минут назад

      ну а дальше лавку протирать а потом ФНЛ

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