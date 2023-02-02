В РФС подтвердили присутствие Дюкова и Митрофанова на конгрессе АФК

Информация о нахождении российской делегации на конгрессе Азиатской конфедерации футбола подтвердилась.
Пресс-служба РФС сообщила, что президент организации Александр Дюков и генеральный секретарь Максим Митрофанов посетили конгресс АФК в Бахрейне.
Сообщалось, что стороны обсуждали вопрос потенциального перехода российского футбола из Европы в Азию.
- РФС в декабре отложил вопрос перехода в АФК.
- В январе РФС провел рабочую встречу с УЕФА на тему возвращения российского футбола в Европу.
- Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Матч ТВ»