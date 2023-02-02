Стала известна цель визита Дюкова на конгресс АФК в Бахрейне

Вспоминается фильм ,,Золушка,,
,,Сказал ха ха-3 раза, посмотрел в мою сторону-1 раз, сказал...отойди от окна--1раз)))))),,
Президент РФС Александр Дюков побывал на конгрессе Азиатской конфедерации футбола по приглашению руководства АФК.
Стороны обсуждали вопрос потенциального перехода российского футбола из Европы в Азию.
Вместе с Дюковым в Бахрейне были генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, а также гендиректор оргкомитетов ЧМ‑2018 и Евро‑2020 в Санкт‑Петербурге Алексей Сорокин.
Глава РФС сидел в первом ряду рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
- РФС в декабре отложил вопрос перехода в АФК.
- В январе РФС провел рабочую встречу с УЕФА на тему возвращения российского футбола в Европу.
- Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.
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