Стала известна цель визита Дюкова на конгресс АФК в Бахрейне

Президент РФС Александр Дюков побывал на конгрессе Азиатской конфедерации футбола по приглашению руководства АФК.

Стороны обсуждали вопрос потенциального перехода российского футбола из Европы в Азию.

Вместе с Дюковым в Бахрейне были генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, а также гендиректор оргкомитетов ЧМ‑2018 и Евро‑2020 в Санкт‑Петербурге Алексей Сорокин.

Глава РФС сидел в первом ряду рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

РФС в декабре отложил вопрос перехода в АФК.

В январе РФС провел рабочую встречу с УЕФА на тему возвращения российского футбола в Европу.

Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно