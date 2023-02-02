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    Стала известна цель визита Дюкова на конгресс АФК в Бахрейне

    Президент РФС Александр Дюков побывал на конгрессе Азиатской конфедерации футбола по приглашению руководства АФК.

    Стороны обсуждали вопрос потенциального перехода российского футбола из Европы в Азию.

    Вместе с Дюковым в Бахрейне были генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, а также гендиректор оргкомитетов ЧМ‑2018 и Евро‑2020 в Санкт‑Петербурге Алексей Сорокин.

    Глава РФС сидел в первом ряду рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

    • РФС в декабре отложил вопрос перехода в АФК.
    • В январе РФС провел рабочую встречу с УЕФА на тему возвращения российского футбола в Европу.
    • Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1650

      Красногвардейчик 1 час назад

      Вспоминается фильм ,,Золушка,,
      ,,Сказал ха ха-3 раза, посмотрел в мою сторону-1 раз, сказал...отойди от окна--1раз)))))),,

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