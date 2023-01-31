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    Осинькин: «Рассказов в «Спартаке» попал в психологическую яму. Надеемся, он сможет выбраться»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход защитника Николая Рассказова из «Спартака» в самарский клуб.

    «Николай Рассказов — качественный игрок по российским меркам. Он попал в определeнную психологическую яму в «Спартаке». Мы надеемся, что он сможет выйти из неe. Очень важно, чтобы психологически мы ему подошли.

    «Спартак» — очень сложный клуб, но качества у Николая есть, мы уже увидели, какой у него потенциал. Мы хотим раскрыть его качества. У нас неплохая конкуренция, надеемся, что она поможет стать нам лучше. Никому место не гарантировано», — сказал Осинькин в эфире «Коммент.Шоу».

    • Рыночная стоимость Рассказова – 600 тысяч евро.
    • В составе «Спартака» он провел 86 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
    • Также фулбек поиграл за тульский «Арсенал».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +874

      г.Онега 1 минуту назад

      нет ,он такой же бездарь как игнатьев ,

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