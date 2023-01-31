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  • Осинькин: «Рассказов в «Спартаке» попал в психологическую яму. Надеемся, он сможет выбраться»

Осинькин: «Рассказов в «Спартаке» попал в психологическую яму. Надеемся, он сможет выбраться»

31 января 2023, 10:25
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал переход защитника Николая Рассказова из «Спартака» в самарский клуб.

«Николай Рассказов — качественный игрок по российским меркам. Он попал в определeнную психологическую яму в «Спартаке». Мы надеемся, что он сможет выйти из неe. Очень важно, чтобы психологически мы ему подошли.

«Спартак» — очень сложный клуб, но качества у Николая есть, мы уже увидели, какой у него потенциал. Мы хотим раскрыть его качества. У нас неплохая конкуренция, надеемся, что она поможет стать нам лучше. Никому место не гарантировано», — сказал Осинькин в эфире «Коммент.Шоу».

  • Рыночная стоимость Рассказова – 600 тысяч евро.
  • В составе «Спартака» он провел 86 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
  • Также фулбек поиграл за тульский «Арсенал».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Рассказов Николай Осинькин Игорь
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1675163821
Уверен, что у Осинькина Рассказов раскроется. А то, что он в психологической яме, надо сказать спасибо Тедеско, который отдавал предпочтение иностранцам. И не только одного Рассказова это касается. Психологам Спартака надо было уделять внимание не только игрокам, но больше гл тренеру. Безумные пробежки по бровке, запрыгивание на Гончаренко, падения на коленки..., это не всё из футбола. Думаю КБ меня поймут.
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eugen-han
1675165308
Может и раскроется, а может и нет,- это риск для Крыльев в первую очередь, но учитывая, что почти даром за символические 33т.руб., - сойдёт на первое время.
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