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    «Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений?». Кавазашвили – об извинениях Малиновского за объятия с Головиным

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об инциденте по окончании матча «Марсель»«Монако» (1:1).

    «Когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно. Вы же знаете, что из-за футбола останавливались войны? Спорт должен сближать людей, а не создавать конфликты.

    Малиновский и Головин обнялись, и никто на это не обратил внимание. А уже потом кто-то это разглядел и надавил. Это что ж такое?

    Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений?» – заявил Кавазашвили.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5721

      AtticusFinch 20 минут назад

      Кавазашвили реально недалекий совок))) у него по ходу 3 класса образования))такие нелепые вопросы задает)) и такую чушь несет))там уже лет 70 всем всё понятно)

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