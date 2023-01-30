«Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений?». Кавазашвили – об извинениях Малиновского за объятия с Головиным

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об инциденте по окончании матча «Марсель» – «Монако» (1:1).

После финального свистка Александр Головин обнялся с Русланом Малиновским.

Позднее украинец извинился за объятия с россиянином.

«Когда в спорте преобладает политический шантаж, это ужасно. Вы же знаете, что из-за футбола останавливались войны? Спорт должен сближать людей, а не создавать конфликты.

Малиновский и Головин обнялись, и никто на это не обратил внимание. А уже потом кто-то это разглядел и надавил. Это что ж такое?

Почему украинские националисты создают ажиотаж вокруг человеческих отношений?» – заявил Кавазашвили.

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