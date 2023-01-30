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    «Прошел огонь и воду, а на медных трубах споткнулся». Романцев – о Кокорине

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

    – Причины загубленного таланта Александра Кокорина кроются в самом футболисте или это результат того, как его воспитывали?

    – Причины только в нем. Это грустная история талантливого парня, который в расцвете сил прошел огонь и воду, а вот на медных трубах споткнулся.

    И дело даже не в том, что он по глупости оказался под замком, – в жизни всякое может случиться. Просто сильных людей такие моменты не ломают, а делают еще тверже и сильнее.

    Пример – Эдуард Стрельцов, который после семи лет за решеткой за недоказанную вину не просто вернулся в большой футбол, а становился в нем лучшим.

    Но для этого нужны характер и воля. Вот и подумайте, чья вина в том, что все так повернулось в судьбе Александра.

    Говоря об этом, с грустью вспоминаю Артема Безродного – на мой взгляд, более одаренного игрока, чем Кокорин. Но, увы, также не сумевшего распорядиться даром Божьим. Светлая ему память...

    • Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине».
    • До лета он будет выступать за «Арис» на правах аренды.
    • Безродный умер в сентябре 2016 года в 37-летнем возрасте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -43

      diamondfan 10 минут назад

      Кокорин, как был Тварью так и остался!

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