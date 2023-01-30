«Прошел огонь и воду, а на медных трубах споткнулся». Романцев – о Кокорине

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

– Причины загубленного таланта Александра Кокорина кроются в самом футболисте или это результат того, как его воспитывали?

– Причины только в нем. Это грустная история талантливого парня, который в расцвете сил прошел огонь и воду, а вот на медных трубах споткнулся.

И дело даже не в том, что он по глупости оказался под замком, – в жизни всякое может случиться. Просто сильных людей такие моменты не ломают, а делают еще тверже и сильнее.

Пример – Эдуард Стрельцов, который после семи лет за решеткой за недоказанную вину не просто вернулся в большой футбол, а становился в нем лучшим.

Но для этого нужны характер и воля. Вот и подумайте, чья вина в том, что все так повернулось в судьбе Александра.

Говоря об этом, с грустью вспоминаю Артема Безродного – на мой взгляд, более одаренного игрока, чем Кокорин. Но, увы, также не сумевшего распорядиться даром Божьим. Светлая ему память...

Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине».

До лета он будет выступать за «Арис» на правах аренды.

Безродный умер в сентябре 2016 года в 37-летнем возрасте.

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