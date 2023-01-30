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    Яровинский: «Драма – когда гибнут люди, а не когда вылетаешь из РПЛ. Спортивные драмы не сравнить с тем, что мы наблюдаем сейчас»

    Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал вылет казанского клуба в Первую лигу по итогам прошлого сезона.

    – Матч с «Уфой» – вообще драма. Чего стоят только селфи и смазанный пенальти Лисаковича!

    – А что не так с селфи? Никто по этому поводу не переживал. Мы проиграли «Уфе» точно не из-за селфи Лисаковича.

    В футболе ты теряешь престиж, деньги, позиции, но не жизнь. Драма – когда гибнут люди, а не когда ты вылетаешь в Первую лигу. Спортивные драмы не идут ни в какое сравнение с теми, которые мы сейчас наблюдаем. Спортивные можно пережить, в отличие от других…

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33398

      VVM1964 5 минут назад

      Что то происходит ? - еще месяц назад бомбардир лишил бы нас возможности делать комментарии под ТАКОЙ формулировкой !!!...

      0
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      Рейтинг: +12872

      Алексей З 39 минут назад

      100 %

      2
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      Рейтинг: +807

      dragoon000320 44 минуты назад

      браво, уважение Яровинскому за такие правильные слова)

      2
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