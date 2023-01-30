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    Яровинский рассказал, как экс-тренер «МЮ» Фергюсон оконфузился на банкете

    Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский вспомнил забавную историю, связанную с Алексом Фергюсоном.

    «Многие футбольные тренеры обладают сильным чувством юмора. В этом плане иностранные специалисты практически не отличаются от наших. Душнил среди тренеров не найдете.

    Я лично знаком с Алексом Фергюсоном – дважды ужинали вместе, когда ЦСКА играл против «МЮ» в Лиге чемпионов. И на протяжении всего вечера Фергюсон травил разные истории и прикалывался над окружающими.

    Он рассказывал, как однажды оказался на таком же ужине с представителями ПСВ. Говорит: «Я не знал с чего начать разговор. Чопорные голландцы сели и стали обсуждать природу и погоду. Мне стало скучно!».

    И тут он вспомнил, что как-то давно хотел купить в «МЮ» вратаря из ПСВ. Ну и выдал: «Вратарь он был нормальный, фамилии, к сожалению, не помню. Но какая же у него была жена! Просто огонь. Я сразу обратил внимание на ее огромную грудь!».

    Сэр Алекс думал, что эта забавная история разбавит обстановку. Но видит, что ребята из совета директоров ПСВ молчат, не смеются. И тут один из них говорит: «Сэр Алекс, этим вратарем был я», – рассказал Яровинский.

    • Фергюсон закончил тренерскую карьеру в 2013 году.
    • Он возглавлял «Манчестер Юнайтед» 27 лет.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24056

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Какой же это конфуз?... ))) У сэра Алекса с вратарём просто одинаковые вкусы.**

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