Корниленко: «Крылья Советов» на 1000 процентов уверены в футбольных качествах Рассказова»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал трансфер защитника Николая Рассказова.

– Рассказов сделал две голевые передачи в двух первых матчах за «Крылья». Уже начинает оправдывать ваши ожидания?

– Мы прекрасно знали, кого приобретаем, знали, на что он способен. Конечно, он долгое время не тренировался с командой, ему нужно набирать кондиции. Но в футбольных качествах Николая мы на 1000% уверены, нисколько в них не сомневаемся. Уверен, что он принесeт пользу. Также для нас было важно, что парень – почти ровесник многих наших российских игроков и будет органично смотреться в коллективе. Мы не отказываемся от своего вектора на молодых российских футболистов.

Рыночная стоимость Рассказова – 600 тысяч евро.

В составе «Спартака» он провел 86 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Также фулбек поиграл за тульский «Арсенал».

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