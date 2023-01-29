Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Корниленко: «Крылья Советов» на 1000 процентов уверены в футбольных качествах Рассказова»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал трансфер защитника Николая Рассказова.

    – Рассказов сделал две голевые передачи в двух первых матчах за «Крылья». Уже начинает оправдывать ваши ожидания?

    – Мы прекрасно знали, кого приобретаем, знали, на что он способен. Конечно, он долгое время не тренировался с командой, ему нужно набирать кондиции. Но в футбольных качествах Николая мы на 1000% уверены, нисколько в них не сомневаемся. Уверен, что он принесeт пользу. Также для нас было важно, что парень – почти ровесник многих наших российских игроков и будет органично смотреться в коллективе. Мы не отказываемся от своего вектора на молодых российских футболистов.

    • Рыночная стоимость Рассказова – 600 тысяч евро.
    • В составе «Спартака» он провел 86 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
    • Также фулбек поиграл за тульский «Арсенал».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Я буду исполнять». «Крылья» объявили о трансфере воспитанника «Манчестер Сити», представив его в образе музыканта 1
    Агент новичка «Крыльев» Гарре: «Русские – прекрасная нация. Игрок очень счастлив»
    «Крылья Советов» хотят арендовать Ушакова у ЦСКА
    Источник: телеграм-канал Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20710

      derrik2000 1 час назад

      Ну, дай Бог, если у Коли всё получится в Крыльях.
      Только в Спартак обратно его не нужно ни под каким соусом: очень слаб психологически.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11