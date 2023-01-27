«Крылья Советов» объявили о переходе Рассказова из «Спартака»

Правый защитник Николай Рассказов официально сменил «Спартак» на «Крылья Советов».

Самарский клуб заключил с новичком контракт до лета 2026 года.

25-летний футболист выбрал 15-й игровой номер в «Крыльях».

«Спартак» отпустил собственного воспитанника на правах свободного агента.

Рыночная стоимость Рассказова – 600 тысяч евро.

В составе «Спартака» он провел 86 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Также фулбек поиграл за тульский «Арсенал».

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