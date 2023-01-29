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    Нигматуллин назвал двух лучших легионеров РПЛ

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучших легионеров чемпионата России.

    «Квинси Промес в нынешнем сезоне блистает, как и Клаудиньо, — их и выберу лучшими легионерами в РПЛ. Больше на ум никто не приходит. Значит, больше некого выделить», – сказал Нигматуллин.

    • Промес с 14 голами делит 1-е место в гонке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Клаудиньо – в топ-3 ассистентов сезона (5 голевых пасов).
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1905

      alefreddy 34 минуты назад

      а где же наши с паспортом

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      Рейтинг: +773

      прабабушка краба > alefreddy 17 минут назад

      ладно некоторые дальше заголовка не читают, но тут даже в нем есть всё, чтобы не задавать такие вопросы...

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