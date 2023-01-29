Нигматуллин назвал двух лучших легионеров РПЛ

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучших легионеров чемпионата России.

«Квинси Промес в нынешнем сезоне блистает, как и Клаудиньо, — их и выберу лучшими легионерами в РПЛ. Больше на ум никто не приходит. Значит, больше некого выделить», – сказал Нигматуллин.

Промес с 14 голами делит 1-е место в гонке бомбардиров сезона РПЛ.

Клаудиньо – в топ-3 ассистентов сезона (5 голевых пасов).

Сезон возобновится в марте.

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