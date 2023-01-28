Серия А. Ассист Миранчука помог «Торино» уйти от поражения от «Эмполи» (2:2)

Шикарно Леша вышел на замену, пред голевая + голевая
Два убойнещих момента один в штангу с левой а второй вратарь вытащил с 9-ки
«Торино» в 20-м туре чемпионата Италии сыграл вничью с «Эмполи». Туринцы уступали со счетом 0:2.
На 55-й минуте у «Торино» на замену вышел полузащитник Алексей Миранчук. Россиянин на 85-й минуте сделал голевой пас.
«Торино» на очко отстает от зоны еврокубков. «Эмполи» занимает десятое место.
Италия. Серия А. 20-й тур
Голы: 1:0 – Луперто, 37; 2:0 – Марин, 69; 2:1 – Риччи, 82; 2:2 – Санабрия, 85.
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