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  • «Человек лежит в крови. Оборачиваюсь и понимаю, что это папа». Бут – об убийстве отца в 90-е

«Человек лежит в крови. Оборачиваюсь и понимаю, что это папа». Бут – об убийстве отца в 90-е

27 января 2023, 10:09

Экс-игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут рассказал о смерти отца в 1993 году.

– Папа был разносторонний. Например, близко дружил со Львом Лещенко. Убили отца 27 сентября, в понедельник. А в среду он должен был лететь в Москву к Иосифу Кобзону. На переговоры по бизнесу. Билет остался, до сих пор у нас лежит. Так что версий миллион. Может, газовые дела. А может, что-то в порту...

– Футбол исключаете?

– Кто ж знает? Тогда «Черноморец» бился за выход в высшую лигу. Не пустил наверх владикавказский «Автодор». В который были вкачаны большие деньги. У отца было столько дел – каждое могло обернуться выстрелом. Начальник Горгаза, постоянно встречи, люди рядом...

– Он был жесткий человек?

– Очень авторитетный в городе. Меня мог ремнем отлупить, если плохо сыграю. Или гол не забью.

– А за двойки?

– Вот за двойки – ничего. Все наказания только за футбол. При этом страшно за меня переживал. В школу отвозили охранники.

– А на уроках?

– Сидели возле класса. Тогда же детей воровали. Выкуп требовали.

– У него самого наверняка была охрана.

– Там получилось как? В Анапе местный «Спартак» принимал «Автодор», которому обязательно надо было выигрывать. Вдруг понеслись слухи, что хозяева будут матч сдавать. Отец поехал смотреть. Это было воскресенье. В понедельник в восемь утра пошел на работу. От нашей квартиры три минуты пешком.

– Без охраны?

– Так он не собирался в тот день на службу – но кто-то позвонил на домашний! Быстро оделся и ушел, не вызывая охранников и водителя. По пути застрелили.

– Кто звонил – узнали?

– Нет. Отец, уходя, ничего не сказал.

– Каждый день проходите тем местом, где отца застрелили?

– Нет, это надо зайти за поворот...

– Утро, центр города, полные улицы народа – и никто не видел убийцу?

– Скорее всего, он скрылся через сквер. Там сквозные дворы. Ими и ушел.

– Вам кто сказал о случившемся?

– Я же первый отца и увидел!

– Мы думали, Виталий по пути в школу наткнулся.

– Нет, я! Вижу – человек лежит в крови. В ужасе делаю пару шагов, оборачиваюсь и понимаю, что это папа.

– А дальше? Мобильного же у вас не было?

– Нет, конечно. Побежал домой, что-то крикнул маме. Ей уже успели сообщить. За две минуты до меня кто-то отца увидел.

– Сколько было выстрелов?

– Вроде бы один. В голову, сзади. Эта трагедия идет со мной рядом всю жизнь, я помню каждую секунду!

– Через годы начинаешь анализировать такие дни – и понимаешь: были какие-то знаки, что вот-вот беда случится...

– Потом я вспомнил – кто-то из близких друзей ему говорил: «Володя, на тебя готовится покушение». Вроде как будь внимателен. Наверное, можно было усилить охрану. Хотя если кто-то решил убрать – все равно сделают.

– Последний разговор с отцом?

– Он из Анапы вернулся. Радостный – «Спартак» обыграл «Автодор»! В последнюю ночь я спал – и отец что-то пришел ко мне. Заснул в моей комнате. Он похрапывал, и я его толкал: иди, мол, в другую комнату, дай поспать...

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