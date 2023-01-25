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    «Вердикт закономерный». Аршавин прокомментировал решение УЕФА перенести матч за Суперкубок из Казани в Афины

    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на перенос матча за Суперкубок УЕФА из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» 16 марта.

    – Ничего экстраординарного не произошло. Если мы не участвуем в еврокубках, то и проводить Суперкубок никто не дал бы. Странно и удивительно, что такое решение было вынесено только сейчас, а не раньше. Видимо, забыли, что Суперкубок должен был пройти в России. Лигу чемпионов отменили сразу, с тех пор ничего не изменилось, так что вердикт закономерный.

    – Верите, что Россия в будущем получит право провести финал еврокубка?

    – Если мы будем участвовать в европейских турнирах, почему и нет? УЕФА и ФИФА были довольны, когда Россия проводила турниры, были положительные оценки. Главное — начать играть в еврокубках.

    • Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА было принято в 2020 году.
    • В прошлом году УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      sermаrkоv 47 секунд назад

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      Рейтинг: +4210

      mutabor0992 12 минут назад

      А почему у недомерка не спросили, когда российские клубы будут допущены до еврокубков!???!

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